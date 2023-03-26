都會駅業主今遊行反填海須掛頸牌　參加者形容「好大束縛」

政府計劃在將軍澳132區填海，將軍澳都會駅業主獲執法部門發出不反對通知書，於今早(26日)發起遊行集會，反對填海及興建厭惡性設施，是限聚令取消後首個合法遊行集會。遊行隊伍約50人於今早11時半正式出發，期間有大批執法人員在旁戒備，每名參加者需佩戴印有獨立編號的掛頸咭牌。有市民表示掛牌不合理，更形容「覺得好大束縛」，期望日後當局可放寬遊行限制。

參加者之一的黃先生為區內居民，居於將軍澳維景灣畔已有12年。他表示，過往數月雖有諮詢及簽名會，但認為作用遠不及遊行，「遊行係用腳步行出嚟，係有個force喺入邊」，故今日有所參與。對於掛牌一事，他形容是對參加者的束縛，又指今天遊行和平亦理性，假如遊行途中很大限制，會打擊市民參加的意欲，因此期望日後能放寬限制，不用掛牌。

市民劉小姐表示，執法人員要求參加者掛號碼牌是不合理，但認為透過遊行發表意見，是公民權利，為了能夠體驗，在無辦法之下唯有遵守規定。她又指執法部門小題大做，所安排的警力與參與遊行人數不成正比，「簡直浪費晒納稅人嘅錢」。市民陳先生則形容路線擠迫，希望日後遊行時當局能放寬有關限制，包括遊行路線、人數等；至於掛牌方面，他則認為有關部門需多作準備，「今次遊行就話100個人姐，如果多啲都唔知點算」。

申請遊行的都會駅業主委員會反對填海，興建厭惡性設施，該遊行由調景嶺體育館起步，以將軍澳南梯台為終點。遊行獲執法部門發出的不反對通知書，但參與人數遭嚴格限制，僅100人獲准參與，同時提醒主辦單位必須遵守《港區國安法》、禁蒙面法及不得作出煽動行為外，亦要求主辦單位必須確保所有參加者全程均佩戴察員派發、印有獨立編號並容易識別的掛頸咭牌。