本港公共牙科服務一向不足，令基層人士只能「死頂」牙患。有關注基層牙科服務的團體今日（26日）公布有關基層牙科服務調查，發現居於不適切住所受訪者的牙患問題比普遍受訪者嚴重，特別在牙痛、蛀牙和牙齒鬆脫問題上分別都高出2成多；而居不適切住所的受訪者選擇向牙醫求診比例亦較低，面對蛀牙或牙齒鬆脫，有逾半的不適切住所受訪者選擇不會處理。團體建議應增設每區1間公共牙科診所，提供牙科全套服務；同時將牙科服務納入基層醫療服務，提供一年一次的牙科檢查及洗牙服務等。

全港40多間公務員牙科診所僅得11間有提供「牙科街症」，而且每星期僅得兩節時間，最多每節42人，對比全港700萬市民明顯是僧多粥少。中西南區基層牙科關注組於今年2月至3月期間進行調查，共收回412份問卷。調查發現，受訪者牙患問題嚴重，當中有18位受訪者表示自己剩餘不足20隻真實牙齒，其中更有一位年僅57歲的受訪者已完全沒有真實牙齒。

至於求歲意識方面，居於不適切住所的受訪者向牙醫求診比例較低；而居住不適切居所的受訪者沒有接受牙科檢查及洗牙服務的比例高達8成。有牙患問題的基層受訪者表示，現時私營牙科收費昂貴，因此在過去一年未有接受任何的牙科檢查或洗牙服務，在面對不同牙患時亦未有選擇求診。團體建議，政府應推出基層牙科服務津貼計劃；另可在公營市場招納牙科輔助人員，加強牙齒護理教育。