斥簡屋及過渡屋難助基層　團體促集中資源增建傳統公屋

為紓緩輪候傳統公屋等人士的生活困難，港府接連利用短期閒置的土地及建築物，供應短期居住的過渡性房屋及簡約公屋，不過對於俗稱N無人士的「非公屋、非綜援的低收入住戶」等基層，似乎難有改善。深水埗N無人士房屋關注組今日(26日)進行請願行動，由原「南昌220」過渡性房屋項目出發，沿途經過正待重建的大坑西邨，並以正重建的白田邨地盤為終點站，要求政府集中興建傳統公屋單位，以加快上樓進度。

10多名關注組成員沿途高呼「簡約公屋造價貴，興建公屋先實際」等口號，其中李先生表示，不論過渡性房屋或現時的簡約公屋項目均只能短暫改善劏房居民居住環境，但現時單位造價高昂，亦只能住2年，建議政府應集中資源興建公屋，才是解決劏房的長遠之策。

另一成員、現正居住欽州街組合社會房屋項目的黃女士明年4月就滿租約，她指出3人房單位租金達約5,000港元屬高昂，未能改善其經濟狀況，要求當局將簡約公屋租金與傳統公屋單位「睇齊」。關注組亦要求將正待重建的大坑西邨空置單位，出租成過渡性房屋單位，並要求白田邨悉數用作出租公屋單位，以確保市區公屋供應量。