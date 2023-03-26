收養200隻動物　當中一半被遺棄　協會呼籲市民領養並照顧終老

養動物是一生一世的承諾。香港兩棲及爬蟲協會每年接收不少被遺棄的動物，包括蜥蜴、守宮和龜。現時飼養約200隻動物，一半是被檢獲的非法入口動物，另一半曾被遺棄街頭或棄養。該協會領養部幹事黃朗研鼓勵市民領養動物，更希望飼養者願意照顧寵物終老，不要棄養。

黃朗研指出，市民決定飼養寵物前應三思，不但要考慮家中環境，更要細想未來的規劃中，有沒有包含這隻動物；承諾照顧牠們一生，確定對牠們不離不棄，協會支持市民領養被遺棄的動物，給牠們一個溫暖的家，讓牠們再次感受愛。

藍舌石龍子Mojito是2021年被檢獲的非法入口動物，由漁農自然護理署轉交該協會照顧。現時是科學館親親兩棲爬行動物生物多樣性工作坊其中一隻動物大使。另一隻身手敏捷、眼大大但沒有尾巴的睫角守宮Blue，因前主人的另一半懷孕而被棄養。傷疤處處的巴西龜Tam姐，曾經流落高速公路，幸被好心人發現，聯絡協會跟進。黃透露，Tam姐不單龜殼爆裂和骨折，更受蛆蟲感染，蛆蟲感染至接近心臟位置。但協會沒有放棄，牠曾接受5、6次手術，復原時間超過1年，雖留下疤痕，但傷口已愈合。