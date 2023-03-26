「海上巨人」東方西班牙號首泊港　惟本港貨物吞吐量未回穩

迄今世上最大載運量的貨櫃船之一、承載力達24,188個標準箱的「東方西班牙號」，昨日(25日)首次靠泊香港。運輸及物流局今日(26日)表示，東方西班牙號新船船體由今年3月開始營運，並從上海出發，沿途靠泊停泊在香港，最遠將航行至德國漢堡、荷蘭鹿特丹、西班牙華倫西亞等歐洲港口。

東方西班牙號船身總長為399.9米，船寬61.3米；船體在在江蘇南通的造船廠製造，船上應用了最新環保和智能技術，可有效優化船舶營運，提升燃油效率，以至加强船體結構健康監測並可長遠地保障航行安全，是體現了國家船舶製造能力已達致世界尖端的實證。運輸及物流局副局長廖振新昨日到碼頭見證「海上巨人」抵港，並指出東方西班牙號首航靠泊香港，能起鞏固香港作為綠色、智慧國際航運中心的地位。

惟本港的港口貨物吞吐量未見回穩，政府早前公布去年第4季的港口貨物吞吐量較2021年同期下跌11.0%，總數為4,810萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較2021年第4季分別下跌11.7%及9.9%，為3,010萬公噸及1,800萬公噸。而去年全年的港口貨物吞吐量較2021年全年下跌10.1%，為19,210萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較2021年全年分別下跌10.3%及9.9%，為12,110萬公噸及7,100萬公噸。