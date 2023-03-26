七欖月杪作賽售逾2.9萬飛　欖總辦嘉年華預熱引千人參與

「香港國際七人欖球賽」將於本周五(3月31日)起一連3天在香港大球場舉行，主辦七欖的香港欖球總會近日更舉辦運動嘉年華為賽事預熱，吸引過千小童、青少年等參與，體驗及享受欖球等樂趣，同時普及社區運動。欖總早前更透露，七欖3天賽事的門票需求強勁，目前已售出逾2.9萬張門票，銷量及預計入場人數已超越去年11月賽事的逾2.7萬張門票，預料本周五開賽日入場人數將超過3.4萬人，其後2天(4月1日及2日)的入場的情況亦相若。

欖總透過「賽馬會社區七人欖球計劃」，在昨日(3月25日)於香港海洋公園舉辦「賽馬會運動全接觸嘉年華」，並設有欖球、足球、划艇、板球、匹克球、棍網球、投球、跳繩及手球，共9項運動攤位，吸引來自23間學校及非政府組織的學童、青年及其家人參與，場面熱鬧。

當日又有欖球體驗活動和多項運動示範，小童及年輕人嘗試多款運動，學習運動知識及技巧，增進對各種運動的興趣和認知，體驗運動的樂趣。欖總首席社區總監周思豪表示，是次嘉年華挾着七欖熱潮舉辦，其中欖球學習體驗區可訓練參加者領導能力，團體合作及共融等，加強及推動香港社會的運動文化發展。

至於是次七欖賽事的門票銷售大部分來自本地市場，欖總預料銷情將更勝去年。而海外門票的需求則已逐步回復至新冠疫情前水平，目前銷量佔公開發售的門票20%。而參考香港大球場的設施簡介，撇除廂房座位，場地共提供約3.7萬個座位，變相欖總預計今年七欖入座率可達90%。