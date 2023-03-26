聯和墟貨車起步　風炮機後翻落地　網民：開咗飛行模式

電影《變形金剛》又在香港取景？原來是風炮機跌落車。網上今日(26日)流傳一段車Cam片，顯示一名司機前日(24日)駕車駛經粉嶺聯和墟沙頭角公路龍躍頭段一個燈位時，旁邊一輛貨車甫開車，車上一個地盤用風炮機疑未有固定好，因慣性以180度向後倒在地上再反彈，風炮機兩邊機關亦掀起，內部零件四散，所幸當時未有發生意外。有網民則笑道「變形金剛變形失敗」、「部機落地嗰下開咗飛行模式」。

上傳片段的網民在貼文表示「好彩後面部車醒目」。而從影片中可見，地點位於沙頭角公路龍躍頭段鄰近黃帝祠，左邊車道有一輛貨車正等待綠燈，該車司機伸頭向後望，感覺預料到有事情即將發生。貨車開車後，車上裝有轆的地盤用風炮向後移，而貨車的後檔板的高度不足，結果整個機器180度倒向地下，又因為有轆的緣故令機器打平，而震盪之下導致兩邊的機關打開，內部零件四散。幸好後方車輛沒有跟隨該貨車，避免無妄之災，否則被風炮壓到，後果不堪設想。

影片一經發布，網民發揮創意，「新型火箭，但試飛失敗」、「開晒翼，係咪想飛走？」、「叫咗燈位有落架啦！」、「一架變兩架，分體式」、「燕式平衡後翻騰半周，難度系數1」。亦有網民注意到貨車司機事發前曾向後望，已感到不妥，詢問為何繼續開車，有留言回覆指司機或許未知事件嚴重性，畢竟當時正處於燈位，擔心阻礙後方車輛，估計該司機打算向前駛再尋找合適位置停下檢查。

根據運輸署於2019年發出的車輛載貨守則，貨物必須妥當繫緊，而繫緊貨物的工具、固定裝置和捆繩的使用方法，要配合不同貨物的需要，有輪子或履帶的工程機器放上運載車輛的台板後，必須使用停泊制動器，還要使用捆繩或以其他方法使該機器繫緊在運載車輛上。此外，也需使用墊木墊阻前後輪或履帶，以防機器前後移動。