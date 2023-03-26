網傳再現內地訪港平價團　淺水灣公廁外齊齊嘆杯麵

《東網》近日獨家揭露內地訪港平價團及劣質團重臨香港，不但有人向旅客以特產之名買「假藥」，更有旅客需要當街食「兩餸飯」。但低處未算低，事件揭發數日後，網上今日(26日)又再出現有旅行團當街進食的場面，有疑似內地訪港團的旅客被發現在淺水灣公廁附近，當眾食「杯麵」。

根據網上流傳的數張圖片所見，疑似內地訪港旅行團在淺水灣街頭進食杯面的場面。只見相中一行數十人聚集在淺水灣公廁條街「享用」杯麵，部分人更站着進食，亦有部分人坐在旁邊的花圃石壆上進餐。事件引起網民熱論，有人批評「影響市容」，但有人就認為假日不少外傭聚集在天橋進食、唱歌、跳舞甚至睡覺，稱「點講這種情況都難睇過街頭食杯麵」。

對於最近發生一連串與平價或劣質內地訪港團，以及逼爆舊區，行人路受阻等事件，旅遊業監管局指已與接待內地入境旅行團的業界主要負責人會面，商討加強管理內地入境旅行團活動的可行方案。對於部分行程安排對居民造成生活上的不便，與會上代表承諾會配合改善，包括尋找其他合適的餐飲處所或行程路線分流旅客、與接待的餐飲處所商討改善預訂及協調旅遊巴接載旅客時間等，以盡力減低行程對個別社區的影響。