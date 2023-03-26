天水圍13歲女童校內多次遭非禮　同齡男學生保釋候查

去年8月8日，執法部門接獲一名女子求助，指其就讀於天水圍一間中學的13歲女兒，曾多次被同校一名學生作出猥褻行為。該部門將案件列為「非禮」，同日拘捕一名13歲涉案男童。案件仍在調查中，被捕人士已獲准保釋候查，須於4月上旬向執法人員報到。

執法部門表示，一直與受害人家長保持溝通，並有和他們面談及告知有關調查進度及解釋相關程序。今年2月14日，該部門就案件與受害人家長會面相討調查進度；至3月初，人員亦有就案件向律政司徵詢法律意見。

據了解，事發當日，受害女童在放學後找老師領取功課，期間被涉案男童從後抱住，懷疑意圖強行拉入洗手間。事主設法推開對方後，驚慌失措奔出校園，期間假裝校外的婦人是其母親，並且大叫求救，才將男童嚇退。事主其後匆匆回家，甫進家門便哭成淚人，向家長伸訴委屈。

據受害女生所稱，該名男童並非首次作出相關行為，過去亦曾在樓梯、廁所等地方落手，其中除了「扮攬扮錫」，更曾觸摸事主的臀部。在非禮陰霾下，事主一直不敢回校，只能以網課形式上堂，有指校方對處理事件表現消極，更將事主未能回校視同「嚴重缺課」，並就此發出家長通知書，警告她如無特別的缺課理由，或會因此留級，令家長既憤怒又痛心。