綠色本地遊資助將完結　旅業冀再加碼並延至今年底

旅行社舉辦文化古蹟本地遊仍可申請另一資助計劃。

隨着本港疫後復常，港府於封關期間為旅遊業「吊命」推動的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」將於5月底完結。有旅行社負責人今日(26日)表示，計劃提供的資助名額已接近耗盡，期望當局增加名額，並延長計劃至今年底，進一步援助旅業復甦，不過亦有旅業人士相信當局延續計劃的機會不大，估計會集中資源推廣出入境遊。

文化體育及旅遊局回應稱，截至上月，本地遊計劃下共有約1,000間旅行社申請鼓勵金，批出金額逾2億港元，涉及約130萬配額。旅議會由2023年2月10日起至今，共錄得約3,400名入境旅客參與相關本地遊旅行團。按近月申請數字顯示，參與本地遊的遊客數字保持平穩，該局沒計劃提早中止計劃。

專接待東南亞旅客的吉安旅運董事總經理黃志偉指，該公司已接近用盡綠色遊計劃名額，以降低團費吸引旅客報團，又稱相熟的同行大部分亦耗盡名額，故期望當局能延長計劃。不過旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，綠色遊推出的原意是幫助業界於新冠疫情下生存，現時疫情完結，相信當局延續計劃的機會不大。

而旅遊業議會主席徐王美倫表示，縱使現時旅客人數倍增，但行業仍需支援，認為綠色遊需再加碼1,000名額，並延至今年底，助旅遊業進一步復甦。她補充指，「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」仍會維持至11月底，旅行社舉辦合資格本地遊仍可申請鼓勵金。

港府於2020年1月新冠疫情期間推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，按本地遊的遊客人數提供「鼓勵金」予旅行社，鼓勵市民親近大自然、推廣自然保育，同時支援旅遊業界及推動本地經濟。當局其後在去年12月為計劃「加碼」，調升每名遊客的鼓勵金水平由200港元提升至300港元，並增加1,000個遊客名額，至合共2,000個，同時擴大遊客對象至非香港居民。不過，合資格申請資助的本地遊出發日期至4月20日，申請期則至5月31日。