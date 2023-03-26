醉漢大鬧畢打街　擒車頭怒喝司機　紅的褪後未罷休

不勝酒力鬧出笑話時有發生，網上今日(26日)流傳一段影片，只見一名男子懷疑醉酒後，在中環畢打街擒上一輛市區的士(紅的)車頭冚，並向司機大叫「夾住我隻手啊」，一名疑似女性友人上前規勸後回到地面，不過仍追罵片中的士，甚至在司機褪車期間，男子仍不依不饒，猶如「自走炮」緊貼車頭火力全開、邊走邊鬧。

長約1分33秒的影片顯示，當時仍是晚間或凌晨時分，惟確實日子則暫未可知。片段開頭只見畢打街近滙豐中環分行附近，一名灰衣男子趴在一輛慢駛中的紅的車頭位置，並大聲叫道「夾住我隻手啊」，其後一名黑色衫褲的金髮女子上前規勸男子罷休，期間男子繼續高叫「咪X玩啦，大佬，報警囉」，其後在黑衫女子勸喻下終於將雙腿逐一移開後落車。

不過男子疑仍未消氣，繼續在紅的前「企硬」，而女子見狀連番向司機道歉後上番行人路，而的哥見男子不肯罷休，遂褪車希望「退一步海闊天空」，誰料仍小看了男子脾氣，在的士褪車期間該男子繼續雙腿緊貼車頭並追罵司機，期間更有另外2架的士經過時，險些與褪車紅的相撞。

在場不少看眾對男子作為感嘩然，「真係唔知搞咩」，而網民則批評道「飲多兩杯就發癲」，並反問的哥「點解要退後」，甚至有人直言「飲X醉你就返屋企啦，你好彩呀，遇到個好老脾嘅司機，畀着其他(司機)拉你落地打你XXX啦，飲大兩杯就發酒癲」。