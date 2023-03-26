推旅業百分百擔保貸款　准一年還息不還本　港府下月申撥款

本港旅遊業於新冠疫情下3年飽受衝擊，今年才於中港兩地通關、防疫措施大鬆綁下「大病初愈」。港府最新披露針對旅業及旅遊巴士營辦商而設的百分百擔保貸款計劃，顯示旅行代理商可按公司僱員人數借錢，上市公司亦可申請，最多可借500萬港元；旅遊巴士營辦商則可獲每輛巴士10萬港元貸款。而貸款還款期長達10年，並可獲一年「還息不還本」，計劃將於2023年4月向立法會財務委員會申請撥款，獲批後立即推出計劃。

根據文化體育及旅遊局最新提交予立法會的文件披露，每間持牌旅行代理商可根據向政府申請第二輪防疫抗疫基金資助時的僱員人數，或於百分百擔保計劃推出前的僱員人數申請貸款，僱員總數為10人或以下的旅行代理商，建議貸款額上限為100萬港元；11至49人則為250萬港元。至於僱員總數至少50人的持牌旅行代理商，當局建議貸款額上限為500萬港元。旅遊巴士營辦商則可獲每輛巴士10萬元貸款。政府將提供最多23億港元的承擔額，包括20億港元向持牌旅行代理商及3億港元向巴士營辦商或車主提供的百分百擔保信貸。

吉安旅運董事總經理黃志偉相信，該公司將申請貸款，以聘請員工、更新電腦系統及硬件以準備招待更多來港旅客。他說該公司於疫下已元氣大傷，僱員人數由20人減至數人，相信最多只能借百萬港元。旅遊業議會主席徐王美倫相信，不論專營入境遊，還是出境團的旅行社均會申請貸款，並解釋由於現時辦團需墊支機票、運輸及導遊費，「數期」不穩，業界希望借錢作零用現金，避免資金鏈斷裂。

旅遊促進會總幹事崔定邦提到，沒料到計劃准旅行社「還息不還本」，形容安排十分「體貼」。他提到，現時仍有約20輛舊旅遊巴停泊於被笑言「旅遊巴墳場」的停車場，較高峰期800輛大減，相信資金有助旅遊巴公司維修剩餘車輛。