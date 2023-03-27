沙打面積大　僅1關愛隊不足　當局研分兩區遴選

為支援地區工作，加強地區網絡，《施政報告》提出在18區設立「地區服務及關愛隊伍」，推展關愛活動。政府早前早前表示，會以區議會分區將全港劃分成小區，一個小區設一隊「關愛隊」，惟部分區如沙打選區面積甚大，議員陳月明指一小隊關愛隊無法兼顧，並引述民政及青年事務局正考慮把沙頭角和打鼓嶺的關愛隊申請分開，作「特別情況特別處理」。

政府在去年12月底，以荃灣及南區作為關愛隊試點接受申請，本月中宣布接受餘下16區關愛隊申請，截止日期為本月31日。陳月明指現時沙打區各有意參選的組織正如常遞表申請，但由於人口少、版圖大，民青局局長麥美娟目前亦正在規劃此區關愛隊申請，答應考慮將沙頭角和打鼓嶺分開各自遴選當區關愛隊，即「特別情況特別處理」。

陳月明直指申請關愛隊的門檻「唔低」，包括籌款要求、專業人士要求等，但表示打鼓嶺鄉事委員會會盡力支援關愛隊運作。

雖然政府已把關愛隊的申請擴展到其餘16區，然而作為試點的荃灣及南區共接獲20份申請，但仍未公布中標隊伍。