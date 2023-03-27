養和山村義工隊疫後首辦步行籌款活動　助心光盲人院購輪椅小巴

全港有近20萬名視覺有困難人士，當中約6成更有多於一種殘疾類別，他們日常出行不便，外出時或需額外輔助。養和山村義工隊在疫後首辦實體步行籌款活動，昨日(26日)成功為心光盲人院暨學校籌得102萬港元，以購置一輛24座位的輪椅小巴。有心光學生坦言，平日來回學校、參加戶外活動時需要小巴接戴，強調小巴對視障、有多重障礙學生十分重要。

是次「健步樂行獻愛心」籌款活動有230多人參加，包括養和醫護及職員。雖然天公不造美，活動期間陰雨綿綿，不過無阻善心滿溢的參加者響應。一眾參賽者由養和醫院出發，經成和道轉上黃泥涌峽道。部分健兒更選擇走過紫羅蘭山頂路段的項目；也有十多名心光學生在親友陪同下，慢慢步行至各個檢查站。就現場所見，部分參加者或想爭奪「最突出服飾獎」，均悉心打扮，配搭以綠色為主題的衣服、頭飾及飾物。

完成「3K環丘拉力賽」兼首批衝刺的養和醫院感染及傳染病科專科醫生徐詩駿表示，即使比賽時天氣不穩定，依然感到特別興奮，因為闊別3年疫情後，終於可以脫下口罩跑步。另外，由於他的工作較少接觸到視障者，因此期望是次參與活動「可以做到少少嘢幫佢哋」。

心光盲人院暨學校校長郁德芬稱，自養和山村義工隊於2009年為心光籌款，購買輪椅小巴後，該小巴至今已行走逾19萬公里，漸漸老化且出現操作問題，故很高興再獲義工隊支持，購置24座位的新小巴。部分座位會改裝成輪椅專用，另設升降台，方便接送學生，以及讓轄下老人院的長者看醫生。

作為養和山村義工隊總隊長，養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂提到，義工隊成立15年，初衷源於醫護團隊關注社會及弱勢群體，他期望是次活動讓心光添購輪椅校巴，令學生「可以外出周圍行吓」。他又透露，養和一直與心光機構有密切關係，譬如醫生會為心光學生義診、隨訪，亦會向導師及家長講解醫學知識等。對於未來養和在社會企業責任方面，他指養和屬私營醫療機構，盼未來再投放資源、「行得較前」，把新醫療技術引入香港。