大坑西新邨七成住客屆六旬　「無業主願意租畀我哋」

大坑西新邨落成至今逾半世紀，邨內人口老化嚴重。大坑西新邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，邨內目前有70%為60歲以上人口，當中更有逾半為獨居老人。年屆74歲的陳婆婆和逾90歲的潘婆婆也是該邨獨居長者，對於早前有指發放租金津貼的安置方案，陳婆婆極感擔心，憂僅獲一人份的津貼意味着她要搬至劏房居住；潘婆婆更心酸道：「（重建）起好返嚟我都無命啦。」

2021年曾有消息指平民屋宇將推租金津貼方案，擬以家庭人數比例發放租金津貼讓居民自行外出租樓。歐陽潔珍認為邨內長者難以自行租樓，因曾經有街坊向地產經紀查詢，「地產好清楚回覆，我哋咁嘅年齡，係無業主願意租畀我哋嘅」。

陳婆婆從徙置區搬入大坑西新邨逾40年，對大坑西新邨感情深厚，認為居民之間富有人情味，鄰里有感情。不過，陳婆婆坦言自己最擔心是「冇得住」，直言「我出去租地方人哋唔租畀我㗎，老呀嘛，啲人驚我會死呀」，若未來獲發一人份的租金津貼，僅得數千元一個月，以後恐只能住劏房，環境複雜大不如前。

潘婆婆年逾90歲，耳朵不太靈光，眼見記者在邨內拍攝即上前攀談。說起對重建的擔憂，潘婆婆指子女大多已離港或搬走，丈夫亦已離世，居於大坑西新邨多年的她不捨邨內環境，但仍擔心臨老失去居所，「搵邊度租畀個90幾歲嘅伯爺婆，（重建）起好返嚟我都無命啦。」