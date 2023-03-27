東方日報A1：大坑西新邨重建安置不斷拖　部門推波居民坎坷

大坑西新邨重建計劃拖逾10年，該邨居民原定去年12月底需悉數遷出，但後來獲興建並管理該邨的香港平民屋宇有限公司續租至今年3月底。大坑西新邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，該邨重建「命途多舛」，街坊只求合適安置，惟平民屋宇一直採取拖字訣，一時話津貼居民租屋，一時又傳協助居民入住過渡屋，惟諮詢統統欠奉。關注組多番去信港府及市建局查詢卻慘變「人球」，部門一概推波給平民屋宇。如今租約大限又至，數千居民何處容身未見眉目，前景坎坷，只能繼續望天打卦。

從港鐵石硤尾站下車，一走出站外便是馬路，旁邊已是大坑西新邨。區內有白田邨和石硤尾邨，雖然石硤尾是有名的舊區，但地理位置方便，有不少正在或已完成重建的公共屋邨坐落於此，重建完成的新式高樓大廈襯托之下，走入大坑西新邨猶如時光倒流60年代。

大坑西新邨似與世隔絕，沒有鬧市繁忙的氣息，卻見一幢幢舊建築老化嚴重，外牆殘破油漆剝落、多個店舖商戶人去樓空，只餘數間舊式街坊老店。邨內多個單位日久失修，又沒有電梯，歐陽潔珍年屆65歲，每日走6層樓梯回家都氣喘如牛，屋內裝潢停留在甫入伙時的設計，天花甩灰、跌石屎也是常有的事。

老舊清幽的大坑西新邨建於1965年，設有8座，共1,603伙。1953年發生石硤尾木屋區大火後，港府於1961年以特惠地價批出該幅土地並交由平民屋宇負責發展及管理，以安置受大火影響的居民。歷經半世紀風雨，城規會於2010年將大坑西新邨改劃為「綜合發展區」，由此埋下重建的伏線和與居民的糾纏。

平民屋宇在2011年曾詢問港府關於重建的意見，又於2016年提出方案，惟一直處於紙上談兵的狀態，無法與居民達成共識，直至2020年港府在《施政報告》公布平民屋宇與市區重建局合作以推展重建，平民屋宇又於2021年再向城規會申請新方案並獲通過，但就引起居民反對，批評未就安置方案溝通。多番衝突下，重建膠着至今已有逾10年。

若按原先計劃，居民將於去年年底遷出，重建於2027年落成，惟居民於去年年底收到通知，租約再延至今年3月底。歐陽潔珍就租約問題曾多次去信政府部門及平民屋宇，但「一個推一個」。她向行政長官辦公室查詢後獲轉介至房屋局，而房屋局又讓居民聯絡平民屋宇；市建局又稱不負責安置，再向平民屋宇查詢也無確切答覆。

2021年曾有消息指平民屋宇有新安置方案，包括向居民提供租金津貼及安排住過渡屋等，惟至今未正式公布詳情。3月大限將至，歐陽潔珍坦言重建計劃膠着多年，「街坊只希望快快趣趣搞掂佢（重建），我哋都幾廿歲點搬咁多次，如果你（平民屋宇）無辦法同港府溝通，港府又唔肯幫手時，唔該唔好難為我哋啲老人家，臨老唔過得世無屋住，要咁顛沛流離。」

平民屋宇回覆指將適時向每戶居民發出資格審核結果及重置安排細則。房屋局則指，平民屋宇自去年年初開始審核租戶回遷及領取特惠津貼的資格，有約七成租戶已提交資格審核聲明書及所需相關文件，平民屋宇已陸續向租戶發出審核結果通知書。

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