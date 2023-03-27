上水斬人及石澳縱火燒車案　3涉案男落網

上周六(25日)於上水及石澳發生的斬人及縱火燒車案，執法部門人員經追查後，於昨日（26日）及今日（27日）在上水區拘捕3名涉案男子(19至31歲)；他們涉嫌傷人、行使虛假文書及縱火正被扣查。又據調查顯示，案件懷疑與金錢問題有關。

案發於當日上午10時12分，姓林(39歲)男子與姓楊(28歲)女友，駕乘私家車抵達天平路33號奕翠園停車場對開，林男落車擬往取回另一輛貨車。突然一輛私家車急速駛至，3名歹徒從車上跳下，揮刀向事主手腳狂斬，他猝不及防中刀浴血。歹徒逞兇後，登回私家車揚長而去，楊女聞訊後大驚報案。

救援人員接報趕至現場，為清醒的林男包紮後將他送往北區醫院救治。現場遺下大攤血漬，案件列傷人，執法人員正調查事主遇襲原因，並追緝刀手連司機共4名歹徒，他們年約20至30歲，均穿黑衫黑褲及戴帽。有消息指，林男有黑幫背景，早前已過底另一幫派，不排除遭人報復斬傷。及至同日下午2時17分，有行山人士報案，指石澳鶴咀道迴旋處有一輛私家車起火，消防接報到場開喉將火救熄，私家車付之一炬。經調查後，懷疑起火原因有可疑，案件轉交執法部門跟進。人員經初步調查，相信該私家車與斬人案有關，歹徒燒車圖毀滅證據，並根據車輛登記資料聯絡車主了解情況。