鎖健全方位關注大眾健康　品質卓越　傲視同群

鎖健專注保健品行業超過10年，旗下27間連鎖專門店遍布全港九新界，品牌名稱鎖健有「鎖住人類健康」的含意，一直本着「高品質、強功效」的理念和市場定位，深受各大客戶信賴與支持。

鎖健多年來關注大眾健康，提供全方位的保健產品，故一直深受廣大市民愛戴。今年，鎖健於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2022」榮獲「超卓綜合保健品牌大獎」，彰顯其在業內卓越非凡的地位，同時鼓勵品牌繼續邁步向前，再創高峰。

鎖健網上銷售主任陸菁菁（Eilish）表示：「很榮幸鎖健獲得這個大獎，證明鎖健的產品功效和品質非凡，很開心得到用家認同。」除此之外，於數年間鎖健先後獲得多個重要獎項，包括亞洲最有價值服務大獎、香港傑出服務獎、星級優秀品牌大獎、香港健康生活大獎等殊榮。當中由香港醫護市場調查經超過200位醫護會員鑑定並投選出的醫護之選──健康品牌成就大獎，硬膠囊系列的骨健康和血管通就分別獲得保健營養品（骨骼健康）品牌大獎及保健營養品（三高）品牌大獎兩項殊榮，被專業人士所肯定，證明品牌質素卓越。

鎖健提供多種多元化的產品選擇，針對目標顧客的各類內外徵狀，上市至今已經9年的鎖健硬膠囊系列，包括骨健康、血管通等9種產品，均採用高濃度高純度草本精提配方，效果顯著。「經多年的研發和臨床驗證，我們在去年更推出強效、方便、好飲的全新功能調理酵素湯口服液系列，一共12款，集中藥經方、發酵及高純度中藥固體提取物，三合為一。」Eilish表示。另外還有鎖健草本湯口服液系列，以高濃縮草本中藥湯同時加入固體提純的高純度多糖肽分子溶入湯劑，令藥效大大提升，身體亦易於吸收，相比傳統中藥湯劑的功效更方便直接。至於鎖健液體硬膠囊系列之中的兩款產品均採用提純極其珍貴的中藥草本油，含有極高純度的DHA和EPA，能促進食物營養分解，有助提升人體氣血的生成、運行和利用，幫助注重健康人士輕鬆調出好體質。

鎖健對品質要求極度嚴謹，追求品質零瑕疵管理，品牌每批次的產品都經過STC品質驗證中心檢測重金屬、殘餘農藥、微生物均符合香港標準，並獲發「香港優質正印」證書，令用家安心服用，達致品牌以「助你達致理想的健康目標」作口號的目的。近年鎖健致力發展內地市場，努力開拓網上銷售平台，亦透過不同展覽活動讓市民進一步了解它們的產品。「我們積極參與不同活動例如美食節、工展會等，同時獲貿發局邀請參加進博會，為品牌開拓國內市場起了積極的作用。未來鎖健更會開展國際銷售渠道，打造成國際知名保健品牌。」Eilish表示。

鎖健在業務上發展優秀，本着取之於社會用之於社會的理念，在疫情期間不斷傳達施比受更有福的精神，例如協助扶輪社贊助低收入家庭參加「聖誕送暖童樂日」，亦響應廠商會「抗疫肩並肩」支援計劃，捐贈抗疫物資作慈善用途。

「我們一直不忘初心，本着仁心仁術的企業核心價值，率領一眾專業的健康管理團隊，除了為廣大市民提供優質的產品和服務外，更會完備內部生產線，達到一站式生產、供應、銷售和售後管理。同時積極籌辦慈善基金，扶助基層患者。」