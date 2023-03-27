新界過渡屋偏遠申請人卻步　港府擬調整租戶類別比例提升入住率

港府計劃未來兩年將過渡性房屋供應增至逾2萬個單位，而截至今月中，有約7,000個單位已投入服務，涉及10個項目，位於市區的項目入住率平均超過90%，但新界區項目的入住率則平均近70%。就當局提出調整甲類和乙類租戶比例，有議員認為能提升入住率。

立法會房屋事務委員會明(28日)將討論過渡性房屋議題，據房屋局提交文件顯示，已投入服務的首10個項目中，堅尼地城、筲箕灣、紅磡、荃灣及西區的項目入住率達100%，市區項目中最低入住率是何文田太平道項目，僅錄得72.7%。新界區項目方面，元朗同心村項目入住率為63.6%、博愛江夏圍村第一期項目入住率為71.6%，而前救世軍三聖邨劉伍英學校項目則有74.8%。

就現時當局規定，營運機構須將項目不少於80%單位，供甲類租戶，即已輪候傳統公屋不少於3年的人士入住，並預留不多於20%單位予其他類別、即乙類租戶。若機構考慮所有接獲甲類申請個案後，仍收到大量乙類申請及尚有空置單位，即可申請調整比例。例如博愛江夏圍村和元朗東頭「同心村」，獲批調整租戶比例至60%比40%後，申請人數和入住率穩步上升。當局建議，容許未落成、位於新界的過渡屋項目，可預先申請調整甲類及乙類租戶比例，預計能有效加快處理租戶，特別是乙類申請的審批和入住工作，令項目可更早幫助有需要人士。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，部分新界區過渡性房屋項目，位置較偏遠，有申請人實地視察後放棄申請，認為調整申請租戶比例可提升入住率，長遠希望當局改善位置較偏遠項目的交通配套，以及設立統一申請的平台。社區組織協會副主任施麗珊指，曾有居民反映擔心入住過渡性房屋後，住兩年又要搬走，希望能有所改善，包括延長居住期等。她又認為，當局可以按甲類租戶申請者為優先，但若部分項目入住率不足，即調整予其他租戶申請。