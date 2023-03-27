將軍澳戴頸牌遊行　申請人轟極具侮辱性　感覺「被圈養」

將軍澳都會駅業主委員會昨日(26日)發起遊行集會，反對該區填海及興建厭惡性設施，屬禁聚令取消後首個合法遊行集會，期間每名參加者需佩戴印有獨立編號的掛頸卡牌。遊行申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚今早(27日)在電台節目斥，相關規限非常不必要且極具侮辱性，形容參加者有種「被標籤、圈養」的感覺，而且在沿途有人加入遊行乃正常的事，不明白為何要禁止；若日後再有類似的規限，不會再辦遊行。

陳展浚表示，執法部門在遊行前夕，已審視每一條橫額、每一個相關宣傳遊行的社交網貼文、其他屋苑的通告等。他指，開初只是要求參加者身上貼貼紙，後來提高要求，必需掛牌，並且由主辦單位自行準備。他認為要求無必要，亦令部分想參加遊行的市民卻步，而且若有特別事情發生，主辦單位會處理，形容掛牌限制「極度侮辱性」，對參加者有種「被標籤、圈養」的感覺。陳續指，發現遊行沿途有很多居民在旁觀看，並投以奇異目光，相信是居民不敢參與遊行的原因之一。

委員會曾向執法部門反建議其他選項，但對方位場過硬。陳稱，委員會只有接受和不接受兩個選項，坦言今次接受條件，僅僅是尊重居民表達訴求的權利。陳又指，香港已有《港區國安法》，認為執法部門不必「暴力團夥」生事，而且港府亦常說要向前行、由治及興，但是次對遊行施加不必要限制，正反映政府眼中香港未有「復常」。他表示，執法部門將許多責任放在主辦單位身上，例如委員會需要現場拉起線區隔參與者和傳媒代表，如果有記者稍為接近封鎖線，執法人員會立即要求糾察阻止，否則會即時終止遊行。陳指出，與傳媒溝通站位應是執法人員傳媒聯絡隊的工作，而昨日遊行管制安排已經引起不少外媒的報道。

另外，監警會成員陳錦榮今早亦在電台節目上回應事件，認為執法部門要求以膠帶分隔遊行隊伍與傳媒並無問題，隊伍與其他人保持距離更可能避免衝突；又指個人認為掛號碼牌可理解，但不必認為今次安排會套用到所有遊行。他指，監警會是次並無討論需要到現場視察，但如果日後對審視投訴執法部門個案有幫助，一定會考慮。