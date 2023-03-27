20歲學生認參與2019年油麻地暴動　今被判入教導所

2019年11月反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區示威，超過200人被捕。其中一名20歲男生月初承認暴動罪，今（27日）在區院被判入教導所。法官陳廣池形容事發時香港經歷嚴重暴亂的黑暗冰河時期，香港被厚厚陰霾籠罩，批評有幕後推手、政治販子，將不知就裏的年輕人推向前線。

被告鄔梓龍現年20歲，在香港都會大學修讀護理系，案發時他17歲，讀中五。他被控於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。辯方今日進一步求情指，被告犯案是因年少，受人影響，事後有反思，已經知錯，又表示被告身上攜帶的，是保護性裝備，而非攻擊性。法官判刑時指，被告雖屬「輕裝備」，其參與卻鼓勵了暴徒，考慮到其年紀等因素，遂按報告建議判他入教導所。

案情指，當日示威者在案發地點集結，他們用雨傘築起傘陣與執法人員對峙，又向執法人員投擲雜物及至少251枚汽油彈。大部分示威者衣衫全黑、戴護目鏡和頭盔等。執法人員發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。執法人員當場截獲被告，檢獲一個黑色背囊、電話卡、面巾、2個頭套等物品。

案件編號：DCCC 843/2020