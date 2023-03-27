十年接7.2萬宗涉違商品例投訴　約700宗提檢控　88人判囚

本港過去10年涉及《商品說明條例》的投訴逾11.4萬宗，分別來自海關、通訊事務管理局辦公室及消委會。商務及經濟發展局向立法會一個委員會交代《條例》過去10年的數據，截至2月底，海關共接獲7.2萬宗懷疑違反《條例》的投訴，當中有逾700宗檢控個案，包括監禁及罰款，88人被判囚，個案最長被判囚27個月。

商務及經濟發展局副局長陳百里稱，海關接獲7萬多宗投訴中，有3.4萬多宗因沒有足夠資料，而未能透過《條例》處理，其餘約3.7萬宗當中，有2,322宗處理得到，包括1,050宗已採取跟進工作，例如簽承諾書或發警告信，海關亦就700多宗個案提出檢控，成功檢控率逾90%。而消委會平均每年接獲3萬宗懷疑涉及不良營商手法的投訴，當中60%經調解後能圓滿解決，因此合共有7至8成個案能夠透過執法、警告或調停方式處理。

根據文件資料，海關在接獲的72,008宗投訴中，佔最多為虛假商品說明(52,692宗)，已完成處理71,445宗投訴。經初步審視後，34,206宗投訴被評核為不涉及違反《條例》，已予結案；完成的檢控個案有714宗，其中定罪個案660宗，法庭判監個案有123宗，最長監禁期為27個月，共有88人被判囚。罰款個案502宗，金額由500港元至15.2萬港元不等； 另就15宗個案，在獲得律政司司長的書面同意後，接受商戶停止有關營商行為共17份書面承諾；其餘投訴則轉介予其他相關執法部門或機構跟進。

除海關外，通訊辦及消委會亦有接收投訴，合共達114,245宗。當中通訊辦共處理4,188宗投訴，提出刑事檢控的有一宗，並成功檢控及罰款，亦已就211宗個案向有關持牌人發出勸喻信敦促其注意有關事宜，並改善向消費者作出相關的營業行為，以及就一宗個案向有關持牌人發出警告信，警告立即停止及不得重複其相關的營業行為。至於消委會共處理38,049宗投訴，其中可跟進的投訴 共有24,402宗，包括23,959宗已予結案，其餘443宗仍在調停中。