車Cam直擊：屯門女過路捱七人車撞　網民眼利揭另有私家車違規

本港路窄車多，市民出街記得睇路，否則隨時有炸彈「埋身」。有司機今早(27日)在社交平台分享一段車Cam影片，見到一名女子在屯門寶怡商場附近途徑過路處期間，因沒有留意路面情況，最終遭一輛駛至的七人車撞飛，所幸被撞女子傷勢不大，其後仍有意識爬至及坐在路邊待援。不過，有眼利的網民發現，片中撞人意外發生前夕，另有一宗私家車逆線行駛的違規事件記錄在內。

據影片顯示，事發於昨午(26日)4時許，地點位於屯門良德街及良運街交界。女途人被撞前先從良德街過馬路，其後走出黃格區欲前往對面的良運街。不過，片中見到該女只留意左方的交通情況，未有察覺一輛黑色七人車沿良運街北行駛至，最終車輛未能趕得及煞車，直接撞上該名女途人，所幸後者並無大礙，事後亦有知覺的爬至路邊坐下。而七人車的女司機隨即落車了解傷者情況，有目睹事發的市民亦上前協助。

執法部門亦昨午5時04分接獲報案，指於屯門良運街發生交通意外，一名周姓45歲女途人於良運街由左至右過馬路時，遭一輛私家車撞到，幸只受輕傷，分別手部擦傷及頸部疼痛，由救護車送往屯門醫院治理；46歲女司機則沒有受傷。

不過，就在撞人意外發生前夕，有眼行的網民發現一輛白色私家車在七人車駛至前，竟從良運街轉彎，逆線駛入良德街路口。車Cam影片在開初短短10秒就記錄了兩宗交通違規事件，發貼的網民亦直言「真係一不離二」。另有其他網友亦針對兩宗事故留言指，「嘩，逆線都得？！」、「點解要咁樣過馬路？」、「依家過馬路唔使睇車㗎咩？」、「一個唔睇路、一個唔睇車、一個唔睇人」。