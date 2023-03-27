購入269萬個質量不合格口罩　物流署入稟向供應商追討逾千六萬元

政府物流服務署署長於上周五(24日)透過律政司司長入稟高等法院，指物流署於2020年2月購入的一批醫療用口罩當中，有269萬個質量屬不合格，故向口罩供應商連本帶利追討1649.8萬港元已付款項。

原告是由律政司司長代表的政府物流服務署署長，被告則是Refan Hong Kong Limited。據入稟狀指，物流署在2020年2月，以每個口罩7.2港元的價格，向被告購入100.2萬個口罩，總共支付721.4萬港元。惟在收貨後發現涉案口罩細菌過濾效率(BFE)低於95%，屬質量不合格。署長遂根據合約於同年12月底向被告發信稱拒絕作交付，並要求被告賠償該721.4萬港元。

入稟狀又指，物流署同樣於2020年2月，以每個口罩5.5港元的價格，向被告購入170萬個口罩，共支付了935萬港元，但被告只寄來了168.8萬個口罩，物流署獲退款6.6萬港元。不過物流署其後發現該批口罩的細菌過濾效率(BFE)同樣低於95%，亦屬質量不合格，故署長同樣去信被告表明拒絕作交付，並要求被告賠償該928.4萬港元已付的款項。

案件編號：HCA 450/2023