港府寬免首兩季差餉　房委會擬下月起轉歸租戶　為期半年

港府《財政預算案》提出2023/24年度首兩季差餉寬免，轉惠予其住宅及非住宅租戶。香港房屋委員會今日(27日)公布，將由下月1日起至9月30日，在為期6個月內，以每個應課差餉物業的寬免額首兩季每季1,000港元為上限，按月將差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷及悉數轉歸。而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。

發言人表示，該項轉歸差餉寬免的安排，將適用於所有出租住宅單位，包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人。至於非住宅樓宇租戶方面，房委會商業樓宇小組委員會通過，按「無所損益」的原則，將房委會非住宅樓宇(停車場除外)2023/24年度首兩季差餉寬免款額，轉惠予轄下非住宅樓宇租戶/暫准證持有人。有關人士可以由4月至9月獲寬免每月差餉，以每個應課差餉非住宅物業每季1,000港元為上限。

另外，房委會轄下的晴朗、彩福、駿洋、海達、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、白田、皇后山、碩門、水泉澳、天恩、欣田、迎東、啟鑽及屏欣18個整體承租街市承租商，亦會將差餉寬減額全數轉惠予其檔位的暫准證持有人。房委會轉惠予住宅及非住宅租戶/暫准證持有人的差餉寬免總額，分別預計最多約為11.76億港元及1,660萬港元，將個別通知住宅及非住宅租戶/暫准證持有人有關的具體安排。