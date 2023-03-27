海雅多元發展　引導城市升級　肩負社會責任　推進文化生態旅遊產業等

海雅集團作為內地城市綜合體開發與經營商，憑藉雄厚的資本實力，積極引導城市升級轉型，把握城市發展脈搏；近年集團更涉足文化生態旅遊產業、休閒康養小鎮規劃與建設、互聯網與新經濟產業園、金融與證券投資、酒店與物業管理等多元化發展，市值達307億元（人民幣‧下同），在業界名列前茅，經營產業鏈員工總數逾兩萬人，因而榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓優質內房大獎」，樹立業界典範。

深圳海雅（集團）執行總裁涂爾鵬稱，「衷心感謝《東方日報》及《on.cc東網》頒發此殊榮予我們，不僅是對集團的努力予以肯定，亦令全體員工感到鼓舞。」

集團在其父親涂輝龍的帶領下，先在上世紀90年代進駐深圳開設首間百貨公司，及後更上一層樓，轉型發展多所購物中心，並將文化、藝術、培訓等元素成功注入其中，以前瞻性投資眼光洞察土地未來價值，以城市營運者的姿態，肩負社會責任，為城市的發展和成長前行提供海雅力量，締造購物中心業態的創新與繁榮。

他又提及，集團投資總額高達110億元的中山海雅繽紛城，料在今年底為粵港澳大灣區居民帶來方便及嶄新的生活體驗。項目總佔地352畝，總建築面積120萬平方米，毗鄰廣珠輕軌、廣珠西線高速、廣中江高速接駁、深中通道，以及港珠澳大橋，從容帷幄大灣區一小時生活圈。

據涂氏介紹，中山海雅繽紛城以「理念規劃」為切入點，貴為省重點項目，齊備吃喝玩樂、聚會及休閒等功能，集住宅、商業中心、星級酒店、文化中心、親子中心、馬術中心、廣東家電中心等於一身，將會成為中山以至粵港澳大灣區的購物體驗、休閒娛樂勝地。

項目匯聚多個星級品牌，不僅引進（福朋）喜來登酒店，另佔地58萬平方米的超大型購物中心亦會於今年冬季開業，華潤萬家、周大福等諸多國際知名品牌進駐其中之餘，本港知名餐飲集團──蘭桂坊集團亦是繽紛城合作夥伴，且引入國際星級餐廳和酒吧。

涂氏表示，集團本月初已經與蘭桂坊集團簽署全國戰略合作協議。慶典在深圳海雅繽紛城舉行，並由海雅集團董事局主席涂輝龍，以及蘭桂坊集團董事局主席盛智文參與簽約儀式。

根據協議內容，蘭桂坊集團會將香港蘭桂坊的商業模式複製到深圳、中山及內地其他主要城市。其中，中山海雅繽紛城內設有粵港澳大灣區首家「蘭桂坊」，年內開業。

雙方均期望，今次合作能互惠共贏，一方面透過海雅的商業平台加快蘭桂坊的發展步伐，另一方面，則憑藉蘭桂坊集團獨特的「創意DNA」，令海雅捉緊內地及國際雙重優勢，匯聚全球優質商業資源，打造一個集品質生活、總部辦公、文化高地、時尚消費為一體的城市典範，不僅為大灣區居民提供更優質及多元的生活模式選擇，又成為國際化消費和高品質生活相結合的一站式目的地。

除此之外，涂氏亦提到，由於不少80後、90後民眾已經成家立室，所以中山海雅繽紛城特設逾萬平方米的兒童親子配套中心，涵蓋奈爾寶家庭中心、早教培訓等，協助城市區域教育產業高速發展，方便家長帶同孩子體驗科普活動，輕鬆享受優質教育。

商業元素方面，中山海雅繽紛城配備了兩幢甲級寫字樓，其中商業購物中心頂層設置全天候24小時開放的主題公園，予年輕人帶寵物散步、飲咖啡，迎合現時的大趨勢。不僅如此，整個項目還配備近兩萬平方米的海雅文化中心及運動設施、3,800平方米冰雪樂園、逾一萬平方米馬術配套中心，一應俱全，而且規模較深圳海雅繽紛城還要大。

展望未來，涂氏表示，由於不少員工已加入集團幾十年，且在海雅度過結婚、生仔、退休等人生重要階段，所以團隊發展相對穩定，亦對未來發展充滿信心。

他補充，海雅集團秉持「德行天下，回饋社會」的宗旨，幾十年如一日堅持不懈做慈善，並以企業和個人名義向社會公益慈善事業、救災救濟等捐獻逾數億元，並捐建多所希望小學、醫院、敬老院，組織、倡導及募集教育基金，支持公路和大橋建設等，未來亦會承先啟後、繼往開來，積極投入慈善工作。