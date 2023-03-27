國際燃料價回落　電費似有加無減　兩電稱年中反映跌幅

國際燃煤、天然氣價格自去年12月、今年1月起持續回落，惟兩電電價未見明顯下調。環境及生態局局長謝展寰今日(27日)於立法會環境事務委員會上表示，今年初已會見兩電代表，要求電力公司根據國際燃料價格降價，又認為兩電應於本港經濟不穩下可肩負更多社會責任，動用及燃料價格調整條款帳結餘，穩定電費。謝續指，會於中期檢討時與兩電商討，設定機制應對特如奇來的燃料價格升幅，分擔部分成本。而兩電於會上僅稱樂意討論，但強調利潤方程式複雜，需平衡各方利益。

中華電力總裁蔣東強表示，中電客戶4月燃料調整費雖為每度電63.5港仙，但由於4至6月間提供「燃料費特別回扣」下，燃料費維持62.8港仙，形容「主動封頂」，亦指已有「特別節能回扣」，向用電量較低的用戶減電費。蔣補充，由於天然氣價格與油價掛鈎，部分視乎採購日前3個月或9個月的油價，令燃料價格升跌的效應滯後時間較長，電力燃料費因而需更多時間跌價。

香港電燈董事總經理尹志田則指，燃料價格升幅於近年是前所未見，雖然近月燃料價格回落，但因為計算上需時，電費於今年中才會開始回落，並稱滯後情況不論於燃料價格升或跌亦出現。集團發展總經理何彥彪補充，該公司1月價格所購的燃煤，運輸後於2至4月才使用發電，產生的「燃料成本」經記錄及計算後，最遲要到8月才全面反映，一般會有6至8個月的延遲。

謝展寰補充，港府正加強中港兩地電力管道的輸送能力，並於將軍澳132區建設電力設施，連接內地的電網，以引入更多核電及其他潔淨能源，目標2035年內「零碳能源」佔本港能源比例升至60%至70%，邁向碳中和。他稱現時正與國家能源局磋商，亦邀兩電與內地電企討論合作安排，適時公布詳情。