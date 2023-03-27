涉無為MIRROR騷僱員投保等15罪　藝能工程等3公司5.25再訊

男團MIRROR去年7月於紅館舉行之演唱會發生屏幕下墮意外。勞工處今年1月向藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司（下稱藝能、協興隆及舞館）共提出15項檢控。今（27日）分成15案在九龍城裁判法院首次提訊。控方申請將15項傳票控罪合併，獲裁判官批准。裁判官將案押後至5月25日處理，讓辯方律師審閱文件及向被告提供法律意見。

3間公司涉嫌違反《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》。其中藝能及舞館有派代表出席，協興隆則僅委派法律代表出席。15項傳票控罪中，其中藝能佔4項，包括2項沒有確保懸吊LED顯示屏的系統是安全和不會危害健康的；及2項沒有在造成一名僱員遭受嚴重身體傷害的意外發生後24小時內，將該宗意外通知職業安全主任。

舞館被控5項控罪，包括2項未有為僱員買保險；2項在意外後14天內向勞工處處長發出意外通知；及1項沒有確保僱員於進行舞蹈綵排及表演工作時的安全及健康。協興隆則共被控6項控罪。包括2項沒有確保僱員於安裝LED顯示屏時的安全及健康；2項在指明時間內向職業安全主任報告該意外；以及2項沒有確保懸吊LED顯示屏的系統是安全，和不會危害健康的。

案件編號：KCS 1556-1570/2023