涉去年12月起欠租　RedMR銅鑼灣店被業主入稟收舖

連鎖卡拉OK店「RedMR」於銅鑼灣兆安廣場之分店，於上周五（24日）被業主入稟高院要求收舖。業主指它由去年12月起便欠交租金及雜費等，因此除要求法庭頒令收回單位外，並要求對方支付差餉、地租、冷氣費及管理費逾461.1萬港元，另須支付利息及繼續交租至收回單位為止。

本案原告兆安地產有限公司，被告則為bma KTV (SOP) Limited。原告在入稟狀表示，它是銅鑼灣謝斐道兆安廣場1至3樓的業主。原告表示，它在2019年7月與被告簽訂4年租約，被告由2019年6月起租用上述物業，月租94.9萬港元，另加支付差餉、冷氣費等雜費。原告表示，被告由去年12月開始欠交租金，至本月已累積至379.7萬港元，另外拖欠的差餉、管理費和冷氣費則累積至81.4萬港元。原告現要求法庭頒令，要被告立刻清還上述款項，另加利息及訟費。此外原告亦要求被告將物業交回。

據資料顯示原告公司曾於2020年9月亦就同一物業入稟高院指被告公司欠租及雜費逾340萬港元。但在入稟翌日，在該處經營RedMR卡拉OK的RedMR有限公司發表澄清啟事，指該公司與原告方的租務事宜已經處理和解決，又指每間分店所有業務和營運均獨立運作。

案件編號：HCA 460/2023