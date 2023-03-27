明起落足9日雨　下周日回暖最高28°C　清明前夕有雷暴

「春分」過後雨水多，繼上周六(3月25日)發出今年首個黃色暴雨警告，同日更出現冰雹，天文台預測本港未來9天仍然陰雨綿綿，而氣溫亦會逐漸回暖，下周日(4月2日)升至最高的攝氏28度。至於下周三(4月5日)清明節初時亦有幾陣雨，當天氣溫介乎攝氏20至25度。「清明時節雨紛紛」，孝子賢孫們拜山前記得拎定把遮傍身喇！

受東北季候風影響，明日(3月26日)廣東沿岸風勢頗大，隨着季候風在本周中後期緩和，華南沿岸氣溫逐漸回升，但高空擾動會為該區帶來驟雨，而分區天氣預報可見，明日打鼓嶺及長洲最凍僅有攝氏16度；石崗、大埔、將軍澳等地區，最低溫亦只有攝氏17度。此外，天文台預料一股潮濕偏南氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸，該區早晚有薄霧。

根據九天天氣預報，本港明日起落足9日雨，多雲且將會逐步回暖，氣溫介乎攝氏17至28度，而相對濕度除明日最高達90%外，後日(3月27日)起8天將維持最高95%。本周六(4月1日)起一連3天沿岸會有薄霧，下周二(4月4日)稍後局部地區更有雷暴，翌日清明節氣溫回落至介乎攝氏20至25度。