為電費爭執捅死親弟　六旬酒樓雜工被判受挑釁誤殺罪成

與胞弟同住多年的六旬酒樓雜工，因分擔電費問題等瑣事與弟起爭執，最終以利刀捅弟36刀，將弟弟刺斃。他事後被控1項謀殺罪，案件2周前於高院開審，至今天(27日)由5男2女組成的陪審團在退庭商議5個小時後，一致裁定被告謀殺罪名不成立，但裁定他因被挑釁而誤殺罪成。法官李素蘭把案件押後至本周四(30日)判刑，以等候辯方準備求情，期間被告須繼續還押。

現年66歲，案發時任酒樓雜工的被告卜水強，被控於2019年9月25日在香港謀殺其胞弟卜偉根(60歲)。被告並無案底，據法官今天在庭上披露，被告在案件開審前已表明承認因被挑釁下而誤殺，但不獲控方接納，案件才須開審。證供指被告與父母和死者居於旺角快富街1單位，父親於2018年過身，被告妻子翌年從內地來港同住，死者雖亦已婚，但妻子很少在涉案單位居住，2兄弟各佔一房，母親則睡客廳。

據控方案情指，被告與死者關係欠佳，近年常因分擔電費問題起爭執。案發當晚被告與妻子返家後，發現其房間及廚房沒有電，但死者房及客廳則有電，他認為是死者關了部分電源，遂與他理論。2兄弟初則口角繼而動武，2人其後走進死者房間，約3分鐘後被告右手拿着染血生果刀走出房，死者則躺在地上。被告清洗血漬後把刀放回櫃內，並向妻子稱死者先以刀襲擊他才還擊。被告妻報案後，救護員等到場發現死者並無反應，送院後證實不治。經法醫檢驗後，證實死者有36歲刀傷，死因為身體多處受刀傷，其中左頸、前胸2處及後上背2處屬致命。警誡下被告稱因自衞用刀斬了死者2下。辯方指被告當時是受到挑釁下被死者激怒而用刀捅死者。

案件編號：HCCC 118/2021