前中大學生會代表會成員網上煽獨　認罪判囚5個月

前中大學生會代表會成員王浩鏘,被指由去年8月起,持續在網上發布具煽動意圖的言論,包括宣揚港獨主張、煽動他人推翻中央政府及港府、呼籲抵制防疫政策,及轉載煽動刊物《羊村2.0》的下載網址。他因此被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪,今天(27日)在西九龍裁判法院再提訊。他今天決定認罪,裁判官指,雖然社會亂象已沉寂一段時間,但部分人仍心有不忿,形容被告行為是埋下計時炸彈,也不是危言聳聽。但考慮到煽動言論非大規模,被告不屬精心設計,本案不屬最嚴重,判被告入獄5個月。

24歲被告王浩鏘,被控於2022年8月28日至2023年1月5日期間,在LIHKG和Facebook發布、提供及/或持續提供陳述、相片及或圖片,具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛;激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項;引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛;煽惑他人使用暴力;及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指,被告在案發期間,在連登及Facebook帳戶發布196則具煽動性的陳述或影像,全部皆可讓公眾瀏覽,內容包括但不限於宣揚香港獨立,批評港府防疫政策,形容為「法西斯防疫政策」,又煽惑他人使用暴力,及說「義士平安 歷史會判你哋無罪」等。另外,在法庭判定羊村繪本是煽動刊物後,被告仍在Facebook發布該些繪本,並留言說「Catch me if you can」。

案件編號:WKCC 93/2023