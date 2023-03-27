抽中港府免費機票　需多付千二空歡喜　星洲女：不如自費

為刺激本港經濟復甦，港府早前啟動「你好，香港！」(Hello Hong Kong)活動，與航空公司合作派發逾70萬張免費機票，以吸引旅客訪港。其中12.5萬張機票已本月3至8日在新加坡派發，獲抽中的當地居民近日陸續收到通知，但有市民在影音平台反映，指機票需要負擔近1,200港元的昂貴附加費，直言情願自資購買其他航空公司同等價錢的機票，後者附加費僅需約300港元。

新加坡一名女子日前在Tiktok拍片分享，指自己在最後關頭得知上述「抽機票」活動，報名後原以為機會不大，直至上周一(20日)收到電郵得知中獎。不過，當她興高釆烈的為自己安排行程時，才發現機票需要支付特別昂貴的額外附加費，當中稅款107.9新加坡元(約636港元)及行李費87.4新加坡元(約515港元)，合共約1,151港元。

由於上述費用未計此次旅程的住宿、購物等開支，該女子直言自己資金不足，須動用積蓄才能出發。她接受當地傳媒訪問時，坦言自己有預料需要支付額外稅款，但無想過是如此昂貴，又指自己近日飛往南韓和歐洲只需50新加坡元(約295港元)的附加費美元，認為自己今次旅程須支付近2,000港元才獲得一張免費機票。而本港有關航空公司亦證實事件，但強調抽獎條款早有列明上述附加費，重伸機管局贊助的機票是經濟艙，所有相關的附加費、費用和稅項將由中獎者承擔。