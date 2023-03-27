超速逾60公里撞斃鐵騎士　休班交通警危駕罪成囚33個月

1名駐守新界南總區交通部的警員，在2018年休班期間駕駛私家車，在限速70公里時速的大埔公路沙田段，以超過131公里時速行駛，結果與1輛電單車相撞，導致電單車司機死亡。他否認危險駕駛引致他人死亡罪，於區院審訊後被裁定罪名成立。案件今天（27日）移師西九龍法院判刑，他被判入獄33個月，停牌5年，另須修讀駕駛改進課程。法官指，意外中有無辜生命被奪走，判刑須具阻嚇性，即使被告沒有案底也非有效求情因素。

31歲被告唐建偉，被控於2018年4月3日，於大埔公路沙田段危險駕駛一輛私家車，引致林日安死亡。據控方案情指，當日下午3時半，被告駕車沿大埔公路北行，往沙田方向行駛，53歲死者則駕駛電單車在出九龍的南行線行駛。兩車駛至大埔公路沙田段時相撞。有市民指見到被告私家車跨越雙白線逆線行駛。同日下午4時許，死者證實死亡。政府專家檢驗後，計算到被告私家車出事時，車速達每小時131至152公里。

法官早前裁決時指，雖然被告警誡下稱案發時，前方有車在油站外突然減速，他將私家車靠外駛，其後車胎疑撞到行人路安全島致爆胎失控。他嘗試扭軚調整，但意外隨即發生。但據控方專家指，並無證據顯示被告的私家車有撞到安全島，故拒絕接納被告的解釋，並指被告確有超速，最終裁定罪成。

案件編號：DCCC 949/2018