誘蚊器指數降至0.1%　馬灣錄4.2%全港最多蚊

食物環境衞生署今日(27日)公布最新數據，全港白紋伊蚊誘蚊器指數從今年1月的0.2%，進一步下降至2月的0.1%，繼續處於最低的一級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況並不廣泛。在64個監察地區中，沒有份區的誘蚊器指數高於百分之20警戒水平，不過當中馬灣的分區誘蚊器指數達4.2%，成為全港最多蚊；其次是馬鞍山，達2.5%。

另外，今年2月的白紋伊蚊密度指數為1，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。香港今年至今錄得7宗外地傳入登革熱個案，由於白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒，故市民應繼續採取有效的防治蚊患措施。

署方又稱，雖然指數持續處於低水平，但春季天氣會較為溫暖潮濕，有利蚊子繁殖，食環署會持續監察各區的蚊患情況，並採取迅速有效的防治措施。署方同時提醒市民繼續恒常的防治蚊子工作，及早安排構築物的維修及保養，並完成填補隙縫、孔洞等可引致積水的潛在蚊子孳生地等工作，以減低蚊子孳生的機會。

食環署今年繼續分三期進行全港滅蚊運動，第一期滅蚊運動已於2月20日至3月17日推行。其間，食環署各分區辦事處針對區內一些受關注的地點，例如公眾街巿、熟食中心及小販巿場等，進行一連串的清除積水及防治蚊患行動。於3月20日起展開全城防蚊及滅蚊行動，在蚊子滋生期前，集中清除潛在蚊子滋生地。