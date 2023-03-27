大坑西新邨重建項目　租約期限順延3個月　促居民4月底交審核

大坑西新邨重建計劃拖逾10年，今日(27日)再有新進展。若按原定計劃，該邨居民需去年12月底悉數遷出，惟後來獲興建並管理該邨的香港平民屋宇有限公司續租至本月31日。直至《東網》今日大篇幅報道後，平民屋宇再次延長租約期限至今年6月30日，即再順延多3個月，期間租金及租約條款將維持不變；同時催促未有交回「住戶資料聲明書」的居民需於4月30日前交回，否則視作自願放棄回遷安排。

東網接獲平民屋宇通知，今日已於屋邨內張貼通知書，列明「大坑西新邨重建」項目的住戶資格審核及籌劃工作已進入尾聲，至今已收回逾900份「住戶資料聲明書」，惟指因仍有若干住戶尚未回覆，聲稱影響了住戶搬遷安排的籌劃及公布相關詳情。

平民屋宇亦補充指，為免住戶的搬遷安排再受拖延，有關交回聲明書及相關文件將設「最後期限」，指倘住戶在今年4月30日，仍未交回聲明書及所需文件，將被視作自願放棄回遷安排；平民屋宇再次向仍未回覆「住戶資料聲明書」的住戶呼籲，住戶必須盡快提交聲明書及相關文件到屋邨辦事處，以便該公司委任的審核小組盡快跟進處理。

東網今天報道了多位居民心聲，大部分均稱只求合適安置，但平民屋宇一直採取拖字訣，對居民的查詢一時話會津貼居民租屋，一時又傳協助居民入住過渡屋，惟諮詢統統欠奉，惹起極大爭議。