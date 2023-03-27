懲教署沙田多用途中心今啟用　加強更生人士及親屬心理輔導

懲教署設於沙田的多用途家庭及更生服務中心今日(27日)正式啟用，進一步加強該署為更生人士及其家屬提供的心理輔導服務，及為在囚人士家屬提供的視像探訪服務。內設有為成年受監管者而設的「融立方」，由該署臨床心理學家提供一系列心理服務。

新中心位於沙田新城市中央廣場2座，每周開放6天(周三除外)，時間由上午8時半至下午5時半，在囚人士親友可於已預約時段進行視像探訪，是懲教署第4個新設的多用途家庭及更生服務中心。中心內設有為成年受監管者而設的「融立方」，由該署臨床心理學家提供一系列心理服務。「融」代表融洽和溫暖，「立方」則代表生活的多向度。通過多元化的心理計劃及以家庭為本的心理治療，從多方面幫助更生人士改過自新，重拾自信，並與家人及社會重建融洽的關係，以正面的態度重投社會。

此外，臨床心理學家亦舉辦「穿越圍牆」活動，讓已成功改過自新的更生人士透過視像與院所內的在囚人士會面，分享成功更生的心路歷程，有助參與者將來獲釋後重建正向人生觀。服務中心亦提供親友視像探訪服務，以方便因年長、懷孕、殘疾或其他原因而不便前往懲教院所的親友預約進行視像探訪，加強在囚人士與親友的聯繫。懲教署現時共有5個分別位於旺角、筲箕灣、上水、屯門及今日啟用的沙田多用途家庭及更生服務中心，為更生人士及其家屬提供心理輔導服務，以及為在囚人士的家屬提供視像探訪服務。