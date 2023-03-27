學童人口下跌　教育局擬檢視學額供求　官校「以身作則」或先遭殃

受移民潮及新冠疫情影響，本港學齡人口持續銳減。就去年港府施政報告中提及，將持續檢視中小學學額實際情況，以學生福祉為最優先考慮，並以「軟着陸」為目標，理順學額供求情況。據教育局最新文件顯示，當局以「以身作則」為由，將率先檢視官立學校學位供應，並採取果斷措施，整合資源，如長期收生不足的學校或面臨「殺校」。

教育局文件中提到，學齡人口持續下跌是不爭的事實，而未來學齡人口持續下跌的情況是結構性，而非過渡性。本港出生率先2016年起下滑，去年出生嬰兒更跌至新低3.25萬。按政府推算，2029年的6歲及12歲學童人口，分別為5萬人及6.01萬人，分別較今年少7,000及1.1萬人。

教育局表示，將採取多管齊下的措施作應對，並先以官校「以身作則」，率先檢視其持續發展。其策略包括停辦、合併或重置長期收生不足的學校；將位處較多剩餘學位地區的學校，合併或重置到學位需求較殷切的地區或預計有較大學位需求的新發展區；同時會按計劃停辦有時限小學；未來考慮跨區重置校舍，將學位過剩地區學校，重置到需求較殷切地區，理順各區學位供求等。

另外，當局早前計劃下學年至2026/27學年期間實行「復位」，即將中一每班派位人數回復至34人，考慮到2025年及其後年度中一學齡人口持續下跌，當局稱不會按原定計劃執行。