休班警擅取巴士乘客背包　盜用八達通兼擸財物　被控5罪明提堂

去年11月26日上午約11時，警方接獲一名31歲男子報案，指同日凌晨約3時，他乘坐一輛由銅鑼灣駛往天水圍的巴士時遺下一個背包，雖然其後在天水圍天耀路一花槽尋回該背包，惟內裏3張八達通卡，以及手提電腦和平板電腦等電子器材不翼而飛，損失總值約2.7萬港元。

警方經深入調查後，發現該3張八達通卡曾於當月26日至28日被盜用，涉款約770港元。至同月29日清晨5時25分，人員在區內以涉嫌「盜竊」拘捕一名26歲男子，並起回部分失物。

被捕人士為一名休班警務人員，現已被停職。經諮詢法律意見後，他已被控以5項「盜竊」罪，案件明日(28日)上午在屯門法院提堂。

休班警涉及各種罪行過往時有發生。去年10月30日，警方收到上水新成路4號一店舖的47歲男職員報案，指發現上址一閉路電視損毀，懷疑遭人破壞。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名45歲休班男警，經徵詢法律意見後，對他控以一項「刑事毀壞」罪，案件在本月16日提堂，押後至5月11日再訊。

去年11月4日下午約2時，荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員亦向警方報案，指一名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳(30歲)女子，她是一名休班警務人員，於去年12月28日被控一項「盜竊」罪，案件於今年3月3日再提訊。被告否認控罪，裁判官將案押後至6月12日開審。