尖沙咀商場4刀賊劫錶行　2巴籍漢被捕包括假難民

上周六(25日)下午3時許，4名穿黑衣的南亞裔男子，持刀闖入尖沙咀彌敦道36號重慶站購物商場2樓一間錶行，掠走一批手錶後，繼而乘坐停泊於彌敦道的接應私家車逃去。據了解，執法人員其後在深水埗發現一輛懷疑涉案的私家車，估計較早時曾到上址踩線，遂根據私家車資料調查，至周日(26日)分別於深水埗及上水，拘捕兩名分別43歲及持「行街紙」的37歲巴基斯坦籍男子，相信為踩線私家車的車主及司機，當中一名巴漢被捕時身有車匙。

當日4賊進入商場錶行打劫，約3分半鐘後得手離開。經點算證實，匪徒劫走46隻、共值約1,078萬港元的名錶以及約3.7萬港元現金。匪徒亦劫走職員一部約值1萬港元的手機，調查人員追蹤手機定位，最後顯示位置為港鐵九龍站附近的漾日居。據了解，由於劫匪專門揀選飾櫃內最貴的錶落手，相信他們事前曾經到場踩線，一早摸清該些貴價錶擺放的位置。

根據現場天眼拍下的劫匪情況，4名南亞劫匪年約30至40歲，身高約1.7至1.8米，中等身材，他們均穿上橙色底黃間條、背後印有「安全至上」字樣的反光衣，2匪戴黑色及2匪藍色口罩。當中2匪戴地盤安全帽，另外2匪則戴黑色帽，4匪的頭髮均被遮蓋，顯示他們裝扮成地盤工人犯案。