地鐵粉裙女「持鞋」　爆粗連敲黑衫漢　網民：先生唔好打交

本港社會逐步復常，開關後人流同樣回漲，不過人多容易產生摩擦，今日(27日)網上便流傳一段港鐵車廂內「持鞋」動武的影片，只見一名穿粉紅連身裙的女子，手持一隻平底鞋不斷向一名黑衫男子揮打，期間七情上面、盛怒下更夾雜普通話粗口「你X的」，又以半鹹淡粵語反問勸交者「邊個打先啊」，懷疑事件因黑衫男出手在先引起。片段引來大批留言，有網民笑道「先生唔好打交」。

該段長約21秒的片段，打鬥在片頭已進入白熱化，只見該對打交男女中間夾着一名勸交的女士，隨着行駛中的地鐵車廂慣性及衝突發展，三人不斷左右晃動，粉紅連身裙女子手中平底鞋連揮不斷，口中亦沒有停下爆粗「你X的」，而黑衫男子僅伸出雙手嘗試抵擋，期間夾在二人中間的一名女士不斷大聲勸交「唔好打啦」。

其後再有另一名男乘客上前阻止粉裙女子繼續揮動平底鞋，不過「持鞋」女子仍未肯罷休，以半鹹淡的粵語反問「邊個打先啊」，另有多名人士亦出聲「打交就唔啱，唔好打啦」，至此女子才停手並回身執拾車廂地面的個人物品。片段亦引來超過200則留言，更數十次被分享轉載至不同社交平台，當中有人更直接引用早前一段監獄外擄人事件的一句「先生唔好打交」，亦有網民留言稱「中港大混戰，真係愈嚟愈多」、「由治及興」。