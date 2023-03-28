九巴安全巴士出更　首與特殊學生碰面　灌輸安全意識

搭巴士講求安全，上車最重要是坐穩、緊握扶手。為推廣道路及乘車安全，九巴日前安排「安全巴士」駛入學校，首次與有特殊教育需要學生互動。校長認為，有別於老師在課堂講解，學生登上安全巴士親身體驗，相信有助加深巴士及乘車安全認知。

九巴安全巴士由單層巴士改裝而成，以「停、看、聽、讓」為主題，透過車廂內的體感和虛擬實境遊戲，讓「乘客」寓學習於娛樂，學習正確的乘車及道路使用態度。該安全巴士今月17日駛至沙田公立學校，當日有約30名小二及小三學生登車體驗，在模擬駕駛室位置拍照留念。同時，九巴因應學生學習需要，調整教學內容和增加互動元素，包括示範乘搭巴士前要揮手和上車後要緊握扶手；以更顯淺方式，講解佩戴安全帶和安全橫過馬路，讓學生更易掌握乘車和道路安全訊息。

沙田公立學校校長吳月娥認為，學生登上安全巴士，令他們有第一身的感官接觸，學習成效相應提高。她又期望，活動配合學生日常生活經驗，加能提高道路安全意識。九巴安全總監關翠蘭表示，將繼續安排安全巴士駛進各區校舍，並按照學生不同的學習需要，設計適合他們的學習模式，期望加強道路安全宣傳教育工作。