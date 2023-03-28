三隧分流方案惹爭議　多個政團同政府「拗數」

拖拉多年，港府近日終敲定「三隧分流」方案，相關修例明日(29日)提交立法會首讀。由於方案惹起爭議，當局近日頻頻約見立法會內各政團解畫，惟多個政團未能接受全盤方案，並與政府「拗數」。有政團直指非繁忙時段存在問題，「不同時段不同收費」中的「繁忙時間」太長，質疑措施能否有效改變駕駛者出行習慣，要求縮短繁忙時間；另有政團指繁忙時間收費太高，不排除提出修訂，甚至有政團要求第二階段減收費。

「三隧分流」方案第一階段由今年8月2日開始，實施「633」收費安排，即西隧私家車收費下調至60港元，東隧及紅隧劃一加價至30港元，的士行三隧劃一收25港元，其他車種收費不變；第二階段收費安排則為「644」，即西隧私家車收費維持至60港元，東隧及紅隧劃一加價至40港元，並實施「不同時段不同收費」。

由於方案複雜及收費惹起爭議，運輸物流局局長林世雄於上周五(24日)已急急約見在立法會擁有19席的民建聯。該黨成員、交通事務委員會主席陳恒鑌透露，該黨在會面中向政府指出「不同時段不同收費」中的「繁忙時間」太長，質疑措施能否有效改變駕駛者出行習慣，要求當局將「繁忙時段」由現時的上午7時30分至上午10時15分，改成上午8時正至9時30分，並將10時正改為「一般時段」，又指運輸署署長羅淑佩承諾方案通過後有調整空間，但未有交代時間表。陳指該黨認為不同時段不同收費方向正確，但具體支持與否需要視乎地區意見。

實際上，該黨內部亦存在分歧。據了解，部分地區人士對方案有異議，當中包括新界東南直選議員李世榮。他認為分流後，三條隧道中，東隧的實際效益可能最差，從地理位置而言，將軍澳居民將難以參與「分流」，形容居民要「硬食」，稱收費加幅太太令人難以接受。

「A4聯盟」的議員楊永杰亦對第二階段推行「644」收費安排有保留，認為做法令紅隧和西隧之間的價格差距太大，憂分流會引爆西隧，期望可維持「633」方案。他表明會繼續向政府爭取優化方案，會否提出修正案就要留待聯盟內進一步討論。

雖然新民黨認同分流概念，但該黨議員李梓敬則要求當局把非繁忙時間收費，由現時的20港元減至10港元或15港元，同時研究興建第4條過海隧道。被問及若政府不接受該黨提出的方案，該黨會否支持時，他強調該黨未有定案，但「不排除會提出修正案」。

「C15＋」的議員陳紹雄稱，雖然個人大致接受方案，惟期望政府可先執行「633」收費安排，第二階段收費則「唔好寫死」推行「644」方案，而是列明會研究某個調整百分點，在實行「633」一段時間後，再研究收費的調整幅度，令方案有靈活性，同時讓議員可在第二階段實施前「再睇一次」。被問及否提出修訂，他認為言之尚早，但強調有修訂的空間，期望政府可以向市民清晰交代。