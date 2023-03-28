新一期綠置居今起揀樓　油塘高宏苑最受歡迎

新一期綠置居於今日（28日）開始揀樓，大批市民於早上9時已到達位於觀塘的房屋委員會綠置居銷售小組。開售後約20分鐘已有單位被迅速揀走，均位於熱門屋苑油塘高宏苑B座的大單位，惟位於高宏苑A座43樓20室的「樓王」於開售後遲遲未有賣出，有揀樓人士坦言因「樓王」位置靠近垃圾房，故希望揀選B座面海的大單位；而現居於小西灣的揀樓人士則認為高宏苑地理位置方便，靠近港鐵站，若未能選得心儀單位將不會再選擇另外兩個屋苑。

今早約9時已見大批人流到達揀樓中心，場內約有數十人，大部分揀樓人士均集中在高宏苑的揀樓顯示屏前，時刻留意熱門屋苑高宏苑的銷售動向。洪女士與奶奶一同到場揀樓，她指目標為高宏苑B座的面海中層大單位，因風水及景觀好，背山望海，預計會和女兒丈夫和奶奶4人一同居住。她又稱以「家有長者」抽中，形容是「家有一老如有一寶」，成功抽中首個號碼可以揀樓心情興奮，認為今次非常幸運。不過，她坦言對「樓王」興趣不大，對A座單位的出入口亦不太滿意，故選擇B座。

今早約9時已到場的黃生黃太現居於小西灣，二人均心儀高宏苑，認為地理位置優越，附近有大商場、公園等配套設施一應俱全。黃太稱雖然要由小西灣搬至高宏苑，但笑言「買咗一勞永逸」，其供樓壓力亦不大，打算由兒子供樓。

而成功揀樓的戴先生則稱揀選了高宏苑B座的大單位，因其地理位置便利、風景好，形容是自己「心水單位」。戴先生指雖現居於大埔區，要搬去油塘較遠，但因子女喜歡市區屋苑，故決定揀選高宏苑。他又稱一家四口一同居住，故一定要選大單位。李女士亦成功揀選高宏苑B座單位，心情高興、興奮，現居於長沙灣公屋，雖然有供樓壓力，但直言「有都無所謂啦」，因由兒子及新抱一同供樓。她又稱自己首次抽綠置居已一試即中，而且揀樓排名靠前，故亦感到非常開心。

今期綠置居以市價41折推售，項目包括粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑，合共4,693個單位，售價介乎75萬至271萬港元。