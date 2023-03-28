休班警涉擅取巴士乘客背包擸財物　被控5項盜竊　押後至5.23再訊

1名休班警員被指於去年11月的凌晨時分，在一輛由銅鑼灣駛往天水圍的巴士上檢走1個裝有手提電腦、平板電腦、八達通卡及信用卡等總值2.7萬港元物品的背包，其後更涉嫌使用當中的3張八達通卡內共約778港元。經執法人員追查下，終拘捕該名懷疑涉案休班警。該警其後被落案起訴5項盜竊罪，今早（28日）於屯門裁判法院作首次提訊。由於辯方表示須時索取文件，以便提供進一步法律意見。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至5月23日再訊，期間被告續准以2,000港元現金保釋。

26歲被告黎柏鴻並無於控罪書填上報稱職業，但據悉為1名休班警務人員，現已被停職。控罪指被告於2022年11月26日，在屯門新城市廣場外於城巴N969車箱內盜竊1個黑色背包，內有1個Airpod Pro充電器、1個棕色銀包、1張香港身份證、4張信用卡、1張屋苑住戶證、1張759會員證、1張餐廳會員卡、3張八達通卡、900港元現金、1部手提電腦、1部iPad Air、1個iPad Air巧控鍵盤、1部Switch遊戲機、1盒共30個黑色口罩、1個充電器、2條充電線、1個卡套及1疊卡片，總值約2.74萬港元，全屬龍姓男事主的財產。被告另被控於同日至11月28日，在香港盜竊3張屬於龍的八達通卡內，合共778.8港元的餘額。

據悉，執法部門於去年11月26日上午，接獲31歲男事主報案，指同日凌晨約3時，他乘坐一輛由銅鑼灣駛往天水圍的巴士時遺下一個背包，其後在天水圍天耀路一花槽尋回該背包，惟內裏3張八達通卡及電子器材等不翼而飛，損失總值約2.7萬港元。 經追查後，人員發現該3張八達通卡內的餘額被盜用，最終於同月29日拘捕1名懷疑涉案的休班警員。

休班警涉及各種罪行過往時有發生。去年10月30日，警方收到上水新成路4號一店舖的47歲男職員報案，指發現上址一閉路電視損毀，懷疑遭人破壞。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名45歲休班男警，經徵詢法律意見後，對他控以一項「刑事毀壞」罪，案件在本月16日提堂，押後至5月11日再訊。

去年11月4日下午約2時，荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員亦向警方報案，指一名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳(30歲)女子，她是一名休班警務人員，於去年12月28日被控一項「盜竊」罪，案件於今年3月3日再提訊。被告否認控罪，裁判官將案押後至6月12日開審。

案件編號：TMCC 656/2023