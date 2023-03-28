為子入學2萬港元賄賂校長　新來港婦認罪判囚4個月

去年6月剛以單程證來港定居的婦人，抵港不足2個月便因行賄惹上官非。她因向1名官立小學校長提供2萬港元，圖為兒子獲取小一學位，結果校方向廉署舉報而揭發事件。涉案婦人事後被控1項向公職人員提供利益罪，今天（28日）於東區裁判法院被判監4個月。主任裁判官徐綺薇指，賄賂公職人員是嚴重罪行，破壞社會廉潔和公平競爭。

45歲被告李君萍，報稱家庭主婦。徐綺薇判刑表示，明白父母希望子女贏在起跑線，望子成龍，女被告多次與校長對話，為兒子爭取入讀心儀小學，不過用了錯誤的方法，若這個自私行為得逞，會剝削以實力上進打拚的一批人，造成不公及扭曲制度。辯方求情指被告出於愚昧，對法律無知而犯案，但並非犯案動機，最終考慮到被告無案底及認罪，判處被告入獄4個月。

案情指，軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）於2022年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請。被告兒子於同年6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。被告其後於2022年7月18日到學校，向其校長提供2萬港元現金，意圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報事件。被告兒子最終未獲該校取錄。

案件編號：ESCC 153/2023