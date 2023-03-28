政Whats噏：張秀賢被越洋追債　網民嘲今世唔還下世萬倍奉還

喺1月底被網上鬧爆借錢唔還嘅前中文大學學生會會長、元朗前區議員張秀賢，被各方「債主」聲討，而佢其中一個「債主」、已移居英國嘅政治學者黃偉國，日前同亦已移英嘅沙田前區議員丘文俊敍舊，丘更加喺網上貼文幫腔，爆粗越洋追債，有網民留言嘲諷張「今世唔還下世萬倍奉還」。

丘日前喺社交平台上載同黃偉國嘅合照，話黃喺英國倫敦去伯明翰同佢會面，仲喺貼文爆粗鬧張秀賢，仲話「幾時還錢，連本帶利36萬，速速鎊」。貼文甫出，隨即有多名網民留言，戲言係港紙定係英鎊？有網民更留言嘲諷張「今世唔還下世萬倍奉還」。另有網民話「借多六萬畀佢先講啦！」黃偉國就回應話「陰司紙大把」。

話說張秀賢被網上爆四圍借錢，財經作家「渾水」亦喺網上不點名向「相關人士」追債，冇耐黃偉國自爆曾借出26萬港元。佢話同張相識於2012年，當時發生反國教事件，當時張仍然係中學生，參與學民思潮，到張近年參選時黃亦曾喺幕後助選，而第一個借錢原因就係選舉經費，到舊年年初張「搵得好急」，聲稱「阿媽入咗醫院，但年紀大，無買保險，依家要現兜兜畀住院費、醫療費等等，又話張開始時想借10幾萬港元，而黃因心軟再一次「中伏」。事件爆出後，張向傳媒話私下交代向黃借貸嘅問題。

其後，渾水話相關人士已聯絡，仲傾好債務方案，就係還款期逾6年，每個月還唔夠3000港元。計計條數，欠債高達20萬港元。渾水仲話講過會留相關人士一啲空間，唔會逼死佢，所有佢得到嘅還款都會攞去做慈善用途。