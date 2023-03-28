龍鼓洲岸邊湧現逾200塊太陽能板　義工促嚴查「緝兇」

近日沙洲及龍鼓洲海岸公園一帶湧現包括太陽能板等大量海洋垃圾，引起社會關注。組織義工隊清理沙灘垃圾的「海洋拾荒者」接獲市民舉報後到場了解，估計太陽能板逾200塊，部分損毀及於岸邊漂浮，義工直言情況太誇張，坦言市民無法清理，促政府嚴查丟棄者及作出相對懲治，並制訂妥善處理方案，避免此類新型海洋垃圾染污海洋。

「海洋拾荒者」義工Kitti今日(28日)向東網指，義工在龍鼓洲碼頭對出的沙灘發現太陽能板，她早前到現場視察，對於眼前大批太陽能板沖上沙灘，直指太誇張及太過分，太陽能板面積大且有一定重量，她與義工隊根本無力清理，已轉介政府部門跟進，並且要求政府正視及追溯源頭，揪出棄置者，亦要設定方案，禁止日後有人有樣學樣將太陽能板棄於大海。

根據她提供的相片顯示，太陽能板連接黑色浮板，環環相扣，面積逾320平方米，有的被沖上沙灘，夾雜大量藍色膠桶及竹枝；有的太陽能板則在海上載浮載沉，部分被沖至變形扭曲，恐已釋出物質染污海洋。據漁護署回覆她的資料，該署張貼通告請有關人士與該署聯絡，惟至今尚未接獲任何回覆，因此正安排承辦商於天氣情況穩定時移除有關結構。據知政府部門最快本周內清理相關垃圾，東網正向海事處及漁護署查詢相關情況。