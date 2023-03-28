考評局公布復常過渡安排　將調整下年文憑試科目評核要求　　

中學文憑考試的各個科目將陸續恢復原來的評核要求，不過應屆中5生的學習進度曾因疫情而一度受影響。香港考試及評核局今日(28日)宣布，將調整2024年文憑試19個甲類高中選修科目的評核要求，其中筆試要求、考試時間、選擇答題模式等，將會有所精簡及變動，涉及企業、會計與財務概論、中國歷史、經濟、地理、旅遊與款待等。

考評局表示，公開考試方面，10個設有校本評核的選修科目，均會恢復進行校本評核，其中9個科目的校本評核要求會較原來精簡，包括經濟卷二將會取消丙部結構/文章式試題；至於地理卷一亦會合併乙部「實地考察為本問題」及丙部「數據/技能為本/結構式問題」，而考試時間回復至原來的2小時45分鐘；而體育的實習考試，比賽考核將會取消，考核項目會由2個減至1個等。

至於4個核心科目，即中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展，則會按相關科目《評核大綱》的要求進行公開考試及校本評核。而乙類應用學習科目，則應按各科原來的評估計劃進行，如需要修訂其評估計劃，課程提供機構須向考評局提出申請。