尖沙咀錶行劫案接應車輛元朗尋獲　贓物仍下落未明

尖沙咀重慶站2樓鐘錶行於上周六(25日)下午發生行劫案，4名身穿地盤反光衣的南亞裔賊人，持兩把利刀指嚇職員，劫去46隻手錶、約3萬7千元現金及一部手提電話，總值超過1千萬港元。賊人得手後，登乘接應黑色七人車，沿彌敦道往梳士巴利道、九龍公園徑、連翔道、往西九龍公路方向逃去。執法人員展開調查，除涉案的黑色七人車外，另一輛私家車曾與涉案七人車在案發前一起出現，而該兩車亦曾於荃灣城門水塘出現。而執法人員其後在深水埗查獲涉案私家車，至今日(28日)清晨，人員於元朗錦田發現涉案七人車。

案件至今共拘捕3人，其中人員於本周日(26日)分別在深水埗區及上水區拘捕2名巴基斯坦籍男子，至昨晚(27日)人員在深水埗拘捕1名印度籍男子，其中2名被捕人持香港身份證，1名被捕人持俗稱「行街紙」，年齡介乎30歲至43歲。3名被捕男子報稱無業、商人及地盤工人。

而被劫去的手錶，最貴一隻為50萬港元。執法人員仍追蹤贓物，暫時檢獲賊人犯案時所穿地盤反光衣、假髮、頭盔及手套。據悉，3名男子涉嫌行劫被捕，分別為涉案私家車的車主及司機、以及案發時其中一名匪徒。人員正追緝在逃的匪徒及背後策劃人士，調查仍然進行中，不排除稍後會有更人被捕。